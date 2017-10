Consulado de Bolivia visó 57 sociedades en Panamá

“Confirmamos la adquisición de la sociedad: Riante Company S.A. (…) Por favor, qué necesitan para la emisión de las acciones (¿solo fotocopia de pasaporte?), será la misma persona que sea representante de la sociedad. El poder lo requerimos legalizado ante el consulado de Bolivia (…)”, se lee en el mensaje que el 6 de febrero de 2015 envió una abogada de un bufete boliviano a Mossack Fonseca.

Así como en Riante Company S.A., el consulado de Bolivia en la República de Panamá legalizó

57 sociedades offshore. Desde 1994 hasta 2015, según la revisión de los 15.460 correos y documentos de la filtración de los Papeles de Panamá, el bufete panameño creó unas 127 empresas pantalla que están, de alguna forma, relacionadas con bolivianos. De este total, la representación diplomática boliviana en Panamá visó los documentos de 57.

Otorgaciones de poder y pacto social de las empresas anónimas es lo que, principalmente, Mossack Fonseca remitió al consulado. Este trámite es parte del paquete que ofrece, pero quien elige si lo toma o no es el beneficiario a través del bufete que contrata como su intermediario, que puede ser de su país de origen o del exterior. Por este trámite la firma panameña cobra $us 270 y el consulado (hasta 2015) $us 85, por la legalización.