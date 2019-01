LOS COLMILLOS DE LA MAFIA

Mafia le arranca los colmillos al gran felino de América

Declaratoria de guerra

Las leyes cantan

Las armas de traficantes asiáticos apuntan al gran felino de América para matarlo y quitarle sus colmillos, que en China se venden tan caros como la cocaínaHay un cráneo que está en las manos de un cazador. Es un cráneo de jaguar que tiene todos los dientes en su lugar, menos los cuatro colmillos con los que el felino de América hundía en el cuello de sus presas hasta antes de que Jesús le dispare con su escopeta vieja en las profundidades de la Amazonia boliviana. El ¡bang bang! alteró la música del bosque y los pájaros huyeron en estampida de las ramas de los gigantes almendros. Un silencio enorme reinó tras que enmudeció el arma de fuego y el animal se desplomó con una mancha roja en el pecho.- Al tigre hay que apuntarle en el corazón para dejarlo seco, dice el cazador, pavoneando su puntería. Jesús, al igual que muchos otros cazadores de las selvas bolivianas, al jaguar no lo conoce como jaguar. Le dice tigre y es un tigre el que ha matado en la espesura del bosque que él conoce al dedillo.Jesús asegura que lo mató hace tres meses porque el tigre lo estaba por atacar, que lo tumbó a balazos a 30 metros de distancia. Pero también dice que lo volvería a hacer porque dos ciudadanos chinos lo visitaron en su casa del Sena (departamento de Pando de Bolivia) para ‘abrirle los ojos’ y para ofrecerle 215 dólares por colmillo. También dice que él se los vendió a manos llenas porque nunca había visto tanto dinero junto, que se sorprendió de que alguien le pague por unos colmillos que para él no valían nada.En el Sena, un rincón norte de Bolivia, en esa población de casas de madera cuyos primeros habitantes de origen tacana, cavineño, araona y ese’ ejja empezaron a construir a comienzos del siglo pasado, en esa su vivienda modesta que levantó con sus manos a dos cuadras de la iglesia y a media de un karaoke que se llama Calamina, ahí donde ahora está agarrando el cráneo del tigre que él mató, Jesús desconoce las leyes bolivianas que sancionan con cárcel de hasta seis años a quien cace animales silvestres en estado de vulneración como, según lo asegura, (edición 2009) se encuentra el jaguar que habita en tierras bolivianas.Jesús también desconoce que el precio de los colmillos del felino, al igual que la cocaína boliviana, se eleva 10 veces más en los mercados de China y que la caza ilegal de jaguares es el nuevo y actual gran enemigo mortal de este animal, que vive en los bosques de la región chaqueña, en las de tierras bajas y en la amazonia del norte boliviano, lugares históricos donde los jaguares lucharon por su existencia, escapando durante décadas a las balas enemigas que los mataba para arrancarles la piel, cotizada por los mercados de la moda internacional, y por un incremento de las áreas agrícolas, forestales y ganaderas que avanzan a pasos de gigante, dejando al jaguar con menos territorio, destrozando su hábitat, obligándolo a salir a las haciendas en busca del ganado, arrastrado por el hambre que la ley de la selva herida ya no lo puede saciar.Pero ahora el enemigo mayor es otro, y hasta el 2014 el tráfico de sus colmillos era un fantasma silencioso que deambulaba por poblaciones de Santa Cruz, de Beni, de La Paz y de Pando, cercanas a selvas y parques naturales donde mora; el jaguar está siendo perseguido por una red de traficantes chinos, en coordinación con bolivianos, para matar al animal, para que se le arranquen sus colmillos, y sus garras y testículos, que en el mercado Chino se cotizan a precio de oro, ante la fama de que supuestamente aumenta la potencia sexual de los hombres y cura enfermedades que la medicina científica no puede aliviar. Los colmillos también son apetecidos por el mercado de las vanidades. En China, y en otros países asiáticos, hay quienes ostentan un colmillo en su cuello como símbolo de estatus, fuerza y poder. Todo eso lo saben varias autoridades de Gobierno y ecológicas del país.La presencia en Bolivia de una mafia que está incentivando la matanza de jaguares y de un creciente mercado chino que atiza el tráfico de partes del felino ya no son un secreto para el Viceministerio de Medioambiente y Agua, para la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para los pocos policías forestales, para la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), para los directores de algunos parques naturales ni para uno que otro funcionario municipal de comunidades asentadas a lo largo y ancho de la ruta del tráfico de colmillos, que tiene su epicentro desde Trinidad, la capital beniana, hasta el municipio del Sena, en Pando.Todo un contingente de instituciones y autoridades que han hecho hallazgos sorprendentes y preocupantes. Desde el 2013 hasta el 2016, la Dirección de Biodiversidad, con el apoyo de la Policías Forestal y Ecobol, se incautó de un total de 380 colmillos, lo que pone en evidencia la muerte de 95 jaguares, una prueba que detectó el tráfico de colmillos, cuyas operaciones tomaron como lugares estratégicos Rurrenabaque, San Borja, Santa Rosa y Reyes en Beni ,y los aeropuertos de Santa Cruz y La Paz como puertas de salida hacia los ansiosos mercados de China, donde, a decir de Rodrigo Herrera, especialista en normas de vida silvestre de la Dirección de Biodiversidad, por cuatro colmillos del jaguar, sus 10 garras, su piel y sus genitales un ciudadano chino paga por todo ello entre 2000 y 3000 dólares en Bolivia, en el mercado asiático lo vende en 20.000 dólares. Esta ganancia sustanciosa, dentro del oscuro negocio de la ilegalidad, es comparable con el tráfico de cocaína, que en Bolivia el kilo cuesta en promedio 2.500 dólares y que en el mercado internacional se dispara a 25.000 dólares.Hay una mujer que comanda una cruzada para sancionar y luchar contra los traficantes que incentivan la muerte de los jaguares. Teresa Pérez, directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, empezó su guerra el 2014 de una manera puntual: hizo seguimiento a ciudadanos chinos porque sus investigaciones le revelaban que eran chinos los que encabezaban la ilegal actividad.Una guerra con varias batallas libradas. En el camino encontró muchas cosas: realizó el allanamiento al domicilio de un ciudadano chino en el turístico pueblo de Rurrenabaque (Beni) y cree que con ello obtuvo uno de los hilos conductores del tráfico de colmillo de jaguar. Pero también lamenta que se topó con algo muy duro, no contar con el apoyo de la justicia, cuyos jueces y fiscales hicieron desaparecer muchas pruebas que incriminaban a los investigados. Rodrigo Herrera, que trabaja junto con Teresa Pérez, recuerda que la computadora y el material gráfico que se le incautó al ciudadano chino en Rurrenabaque ha desaparecido, dejando así dudas del proceder del sistema judicial, o por lo menos de la cadena de custodia de esos materiales.- Nosotros tenemos una copia que extrañamente nos fue impedida de mostrar en el tribunal que seguía el caso, lamenta.A pesar de eso, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua instauró 14 procesos penales en contra de ocho súbditos chinos y de dos bolivianos, a quienes se les sorprendió con piezas del felino en su poder o que habían depositado en Correos de Bolivia sobres o encomiendas a través de los cuales intentaban enviar a China los colmillos de jaguar.Los procesos penales se están llevando también contra una boliviana que a través de una red social incentivaba la muerte, al igual que a dos emisoras, una de Reyes y otra de San Borja (Beni), por promover, a través de la difusión de mensajes, la venta de partes de animales silvestres y por emitir propagandas donde se ofrecía dinero por la compra de “colmillos de tigre”.Todos los procesos se amparan en las normas legales, la Ley 1333 de Medio Ambiente y en el artículo 223 de la Constitución Política del Estado, el Gobierno las está difundiendo con mayor fuerza desde el 2013, tras el descubrimiento de que los jaguares estaban siendo cazados para que se les arranquen los colmillos, las garras y hasta la piel. Los primeros indicios empezaron a llegar a través de hallazgos que ponían en evidencia la trama mortal: papeles prendidos en paredes y postes de poblaciones cercanas a reservas naturales de la amazonia, avisos de compra que comunicaban a la población y a las comunidades campesinas e indígenas que se estaban comprando colmillos de tigre en buenas condiciones y a buen precio. A través de esos mensajes invitaban a las personas interesadas a acudir a un alojamiento y preguntar por ‘tal persona’ para concretar el negocio.En radios de Rurrenabaque y de San Borja, del departamento de Beni, se difundieron anuncios similares que fueron captados por la Dirección de Biodiversidad y, ante ello, se decidió tomar medidas inmediatas: procesar a los propietarios del medio de comunicación por apología del delito. Así, el 11 de diciembre de 2014 se inició un proceso contra la radio Eco del municipio de Reyes y el 20 de septiembre de este año se formalizó la denuncia contra la radio La voz del campesino, de San Borja, en ambos casos por difundir mensajes donde se ofrecía dinero por la compra de colmillos de jaguar. En la radio La Voz del campesino, a media cuadra de la plaza principal de San Borja, Erwin Escalante responsable de prensa de la emisora, asegura que es conocedor de las leyes que protegen a los animales y que es cierto que una mañana una persona llegó para solicitar que le difundan un comunicado que incentivaba la matanza del jaguar.-Pero nosotros no emitimos ese texto. Me llama la atención grandemente por el juicio y me preocupa esta situación, dice, sin esconder que en San Borja y alrededores “es normal que se comercialicen los colmillos del tigre, entre otros animales silvestres.Las piezas de los traficantes Incentivar la matanza del jaguar a través de emisoras locales es solo una parte de la trama. En esta red de tráfico existen los compradores pequeños o minoristas que se dedicaban a recorrer los poblados y comunidades rurales preguntando si “alguien tiene colmillos de tigres”, tentando con dinero a quien levante la mano.Marcos Uzquiano está en su oficina como director interino del Parque Nacional Madidi, en San Buenaventura, población del departamento de La Paz, tendida a un costado del río Beni y al frente de la beniana Rurrenabaque. Desde ahí, Uzquiano recuerda que una vez él hizo seguimiento a una mujer de San Borja que se dedicaba a la compra de colmillos y que mantenía vínculos con ciudadanos chinos. La siguió por varios pueblos, hasta que la hizo detener en flagrancia en la terminal de Ixiamas (La Paz). La puso frente a un fiscal donde ella admitió que tenía colmillos en su poder.- Sacó cinco unidades y los puso en la mesa. El fiscal me preguntaba cuál era el delito por portar colmillos de un animal. Senté la acusación formal pero antes de las 24 horas la dejó en libertad y le devolvió su teléfono donde tenía fotos de cráneo y de colmillos que enviaba a un ciudadano chino que, según ella, trabaja en una de las empresas que está construyendo un tramo de la carretera San Ignacio-El Sena.Las autoridades de la Dirección de Biodiversidad han negado la posibilidad de que los chinos que trafican con colmillos de jaguar estén relacionados con las empresas que están construyendo los tramos carreteros y los puentes entre Trinidad y poblaciones de Pando. Pero varios testimonios recogidos en el trayecto, tanto de cazadores como de dirigentes indígenas y campesinos de Santa Cruz, Beni y Pando, coinciden en que la demanda por los colmillos apareció con fuerza desde que las compañías chinas empezaron a llegar a la zona.A esta afirmación se suma la bióloga y especialista en conservación y manejo de vida silvestre Ángela Núñez, que lanzó la alarma a medios extranjeros asegurando que debido a los crecientes vínculos comerciales entre Bolivia y China llegaron al país un gran número de ciudadanos chinos que fomentan la caza ilegal del jaguar y crean redes de tráfico ilegal.Preocupación internacional La bióloga dijo a BBC Mundo que comenzó a notar el problema cuando trabajaba en la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente. Tras dejar esa entidad, en 2015, se dedicó de lleno a tratar de frenar este tráfico ilegal. Núñez estima que hasta ahora se han matado 140 jaguares como consecuencia de la demanda del mercado chino y que el problema es más evidente en el Parque Nacional Madidi.Las evidencias con las que sustenta su afirmación son el hallazgo de 300 piezas, en 16 envíos, decomisadas por el correo boliviano desde 2014. En todos los casos, los paquetes tenían como destino China y 14 fueron enviados por ciudadanos chinos que trabajan en Bolivia.En el campamento de una empresa que construye un tramo carretero, un trabajador chino accedió a referirse a este tema: - Ya no compramos, hace muchos años. Creo que hace tres años unos pocos chinos, pero ahora ya no, está prohibido. Medioambiente nos ha dicho que no podemos comprar, que es grave. Ya no. Un boliviano que también estaba en el campamento, y que dijo trabajar para la empresa, salió a defender a los ciudadanos chinos que trabajan en la carretera: - Más bien son los cazadores los que han venido a ofrecerles, pero ellos no compran porque Medioambiente no deja porque está prohibido. Rubén Laime, director de Medioambiente del municipio de Riberalta, es el invitado ilustre en una feria sobre ecología, organizada por un centro educativo, y su objetivo ahí, como lo viene haciendo en varios programas de educación ambiental de la Alcaldía, es hacer conocer la importancia de la fauna silvestre de la Amazonia. -Se hacen talleres, charlas con colegios, spots publicitarios y se dan a conocer las normativas sobre la cacería de animales silvestres, explica.Laime habla de la cacería en general: de chanchos troperos y venados, de lagartos y de monos, de serpientes y de tortugas para venderlos en el mercado de Riberalta. Sobre los jaguares, sabía que años antes se los mataba solo para arrancarles la piel. Hace poco tiempo se enteró por las redes sociales que ahora se los caza para quitarle los colmillos, que son cotizados en China. Laime se siente con las manos atadas, un llanero solitario que poco puede hacer por la caza furtiva. Su gran pena es que en ningún pueblo alrededor de la selva existen policías forestales a los que pueda acudir para realizar operativos. Ha intentado trabajar con la intendencia y la guardia civil, pero ha sido muy poco lo que se ha podido hacer.Pocos policíasLaime no miente. Los policías forestales no se ven por el horizonte. Los únicos que existen están a cientos de kilómetros de Riberalta, en Trinidad, la capital de Beni. Y ahí cada vez son menos. De los cinco uniformados que se dedicaban exclusivamente a combatir el tráfico de vida silvestre, solo quedan dos. Dos policías para un territorio extenso, carente de vías de transporte y que está sometido ahora a traficantes que han visto en los colmillos del jaguar una forma creciente y rentable de hacer dinero.Pero en otros pueblos, en otros rincones, donde también se los necesita, como en San Borja y en San Ignacio, en Rurrenabaque y en San Buenaventura, en Reyes y en Santa Rosa, en el Yata y en el Sena - que son las puertas por donde se entra a las guaridas del jaguar, a uno de los territorios ancestrales del gran felino de América, a estas autoridades encargadas de ayudar a velar por la vida de los animales silvestres nadie les ha visto poner un pie en el último tiempo.Para el 1.098.581 km² de superficie del territorio nacional solo hay 50 policías encargados de resguardar la vida silvestre. No están asignados a provincias, sino solo en las ciudades capitales de los nueve departamentos, confirmó el director de la Policía Forestal y de Medioambiente de La Paz, Wálter Andrade Sanjinés. Fortunato Pachacopa, responsable de Medioambiente del municipio de Rurrenabaque es un hombreinformado y también la pasa mal por la ausencia de policías forestales. Él sabe que la Ley 1333 le permite luchar contra el tráfico de animales silvestres y de la venta de sus partes. Pero solo con una norma jurídica no es posible cambiar el mundo y a Fortunato tampoco le ha servido para hacer su trabajo.Fue un domingo del año pasado cuando intentó decomisar varias partes de animales y artículos artesanales que se vendían en una feria.- Casi me linchan, es grave la cosa, la gente vive de eso, traen carne de tatú, de animales silvestres. Encontré billeteras de jaguar y cinturones de lagarto, carne de tatú y de chancho montés. No encontré colmillos de tigre porque sé que ahora los exportan. Quise explicarles que la ley lo impide, pero por poco y me pegan. Tuve que retirarme; qué iba a hacer. Ellos son hartos y hasta están organizados en asociaciones.Su voz, la voz de Fortunato, es calmada, pero sus brazos refuerzan sus intenciones. Cuando habla hace ademanes como si estuviera por levantars para ir a buscar a los traficantes.La voz de un acusado chino Fortunato también está informado que el Ministerio de Medio Ambiente le sigue un proceso judicial a un ciudadano chino, al que se le acusa de comprar colmillos a cazadores.-Dicen que traficaba con partes de animal. Me enteré cuando llegaron los del Ministerio de Medio Ambiente el 17 de noviembre (del 2017).Jabín. Así llaman al ciudadano chino que está en líos con la justicia. En Rurrenabaque, de Jabín se dice de todo. Se dicen cosas malas y buenas. De las malas, que es un hombre que vivía del negocio del tráfico de colmillos del tigre, que incentivaba la matanza del felino, que les ofrecía buena plata a los cazadores, a los campesinos que viven en las puertas del Madidi. También que ya son años que se dedica a esa ilegal actividad y que un día, de un rato a otro, Jabín fue detenido, encerrado durante varios meses en la celda del pueblo, que también de un rato a otro salió libre y que se marchó a otro lugar de la Amazonia.Pero también se dice que Jabín es un hombre bueno que no mata ni una mosca, que si bien no iba a misa los domingos, era solidario y que transmitía una paz interior cuando se le miraba a los ojos. Eso comentan, pero lo hacen sin dar la identidad porque Jabín, por más que se diga de él que era un hombre bueno, ahora que está atravesando un juicio, es una mala palabra en Rurrenabaque.Doña ‘Choca’ es la dueña de un restaurante que extraña a Jabín, especialmente en las noches. -Nos reuníamos con él y otros amigos para jugar a las cartas. El chino era muy bueno y costaba ganarle una partida, dice, incrédula de todo lo que se habla de su amigo.- Era un ciudadano que no le hacía mal a nadie. Yo lo iba a visitar a la cárcel y él me contaba que se había quedado sin dinero, que todo lo había gastado en su abogado, en los trámites del proceso judicial. Desde que se enteraron que Jabín está en problemas con la justicia, en los restaurantes de Rurrenabaque se han deshecho de cráneos, esqueletos y cueros de animales silvestres que tenían como adornos en las paredes y mostradores. Doña ‘Choca’ también ha tomado sus previsiones y el otro día, cuando un cazador llegó a su puerta para ofrecerle una parte de jaguar, ella lo ha parado en seco: -Meta eso a la bolsa de donde lo sacó que puede perjudicarme.El nombre verdadero de Jabín es Jian Fang Xiao y Marcos Uzquiano, el director interino del Madidi ha sido el hombre que armó un operativo para hacerlo meter preso. Ahora que está defendiéndose en libertad no le quita pisada.Uzquiano inició la lucha frontal a favor de los jaguares desde el 2015, cuando asumió la dirección interina del parque Madidi. Empezó a investigar, escuchó con atención los mensajes que se difundían en las emisoras locales y accedió a información que le revelaban que ciudadanos asiáticos estaban en Rurrenabaque, en Santa Rosa, en Ixiama, ofreciendo buen dinero a quienes les vendan colmillos del felino. Tuvo paciencia, armó su plan y el 30 de mayo del 2016 supo que había llegado el día en poner tras las rejas a uno de sus investigados. Escuchó un mensaje de compra de colmillos que se emitió en una radio. Coordinó con guardaparques y la Policía y ejecutó el operativo.Uzquiano actuó como agente encubierto: llamó al teléfono que daban en el anuncio radial. Le respondió un hombre con acento extranjero que le habló sobre los detalles del negocio, que si el colmillo medía 8 cm le pagaría 150 dólares. Uzquiano le dijo que tenía varios. La cita fue en la terminal.El agente encubierto llevó colmillos de cerdo para utilizarlos como cebo. Cuando Jabín los vio, no escondió su ira: -Eso es basura.Abrió su mochila y sacó siete colmillos de jaguar y gritó: - Esto es lo que yo quiero.Dos policías lo estaban viendo y escuchando todo. Se acercaron a Jabín, lo esposaron y lo pusieron tras las rejas.Uzquiano hizo la denuncia a la Fiscalía de Rurrenabaque y durante un año Jabín estuvo detenido, hasta que en mayo del año pasado consiguió medidas sustitutivas para defenderse en libertad. Jabín está en San Borja, la población beniana donde se desarrolla ahora el proceso en su contra. Está en una casa que alquila y donde ha puesto un restaurante. que queda a la salida del pueblo. -Ahí lo van a encontrar”, dijo un hombre que lo conoce, el mismísimo dueño de la casa que le alquiló a Jabín para que viva y coloque un restaurante.Jabín está en esa casa alquilada. Desde adentro, desde el otro lado del portón que da a un jardín, dice: - No quiero saber nada, ahorita todavía estamos en el juicio. No quiero hablar a nadie ahora. Yo estoy tranquilo, todo tranquilo.- ¿Es verdad que usted envía colmillos de jaguar hasta China? - Yo no vendo colmillos. - ¿Y compra colmillos a los cazadores? - Nunca. La gente habla nomás. Hablan, hablan nomás. - ¿Hace cuántos años que vive en Bolivia? - 15 años.Tras la pista de la mafia El coronel Wálter Andrade Sanjinés, director departamental de la Policía Forestal y Preservación del Medioambiente en La Paz, tiene bajo custodia 200 colmillos, que en su mayoría fueron encontrados en sobres que estaban siendo enviados por correo a China, cuyos remitentes daban direcciones falsas de Cochabamba y de Santa Cruz. Para investigar a los traficantes, Andrade hace un trabajo de inteligencia con informantes. Así ha descubierto que algunas veces lo reducen al animal con trampas para liquidarlos con armas de fuego y que ahí mismo, en plena selva, les arrancan los colmillos con cuchillos y alicates.Andrade sabe que el tráfico de colmillos ha cambiado de ‘modus operandi’, que ya no es tan abierto como hace pocos meses, cuando de una manera “sin vergüenza” ofertaba la compra a través de mensajes de radio.- Hoy ya no ocurre eso. Ahora lo hacen con más cuidado.La directora general de Biodiversidad y Áreas Protegidas está preparando un “golpe certero” para desbaratar una gran red que sabe que existe gracias a toda la información que ha ido recolectando en los últimos años.- Tenemos identificada a esa red. Hay involucrados nacionales y chinos”, adelantó.Envíos por correo Willma Pérez, de la Empresa de Correos de Bolivia, también hace su parte en esta cruzada. Entre el 15 de marzo y el 11 de noviembre del 2016 encontró 181 colmillos que estaban siendo enviados en sobres y encomiendas a China, camuflados en llaveros, collares, argollas y en cajas de chocolate.- Cuando se encuentra un sobre sospechoso llamamos a la Policía Forestal y ellos vienen y levantan un acta y lo decomisan. Pérez también dice que durante 2017 no hubo ningún decomiso en Correos. Una situación que no le da felicidad porque tienen información de que los traficantes ya no envían los colmillos a través de Ecobol, sino que están utilizando otros medios para burlar las fronteras.Enemigo públicoVincent Vos es un holandés que vive en Riberalta desde hace 16 años. Es investigador, apoya la lucha por el medioambiente y le gusta observar a los jaguares cada vez que se interna en la selva: mira su potente mirada felina, admira su pelaje que resplandece con el sol y su caminar elegante como si fuera inmortal, el dueño del mundo. Vos está enterado de que al animal ahora lo persiguen por sus colmillos, un problema que se suma a la histórica mala relación que los ganaderos mantienen con el jaguar, quienes los cazan bajo pretexto de que este se come a sus vaquillas, porque se mete en esas haciendas donde antes la selva reinaba y no existían sembradíos ni ganado pastando en las praderas. Cuatro vaqueros recorren por un costado de la carretera que lleva de San Borja a San Ignacio. Van montados en caballos y guían una tropa de vacas, de toros y terneros. Uno de ellos lleva un arma. Es una escopeta que, según dice, no está cargada. - Con ella he matado varios tigres. Eso dice, mientras se hace el que apunta, el que dispara. Con su boca emite un ruido sordo, para emular el trueno de un disparo certero. También explica que el tigre tiene la costumbre de atacar a las vaquillas, que las mata con sus dientes afilados, con sus garras de cuchillo, que el tigre, cuando mata, come a su presa cerca de la hacienda, que es flojo para arrastrarla hasta monte adentro, que con ese conocimiento los vaqueros preparan la venganza: van a buscarlo, no solo con armas de fuego, también con los perros entrenados que huelen sus pisadas, que detectan su olor misterioso.- Tardamos hasta tres días para encontrarlo, en rodearlo, en eliminarlo.- Los perros hacen su trabajo y nosotros también, cuenta lo que para él es una epopeya.El trabajo de él es disparar cuando tiene al jaguar en frente. Tras la muerte del jaguar, el ganadero y el cazador se ponen contentos. El ganadero se siente vengado y el cazador se queda con el trofeo: con los cuatro colmillos y con su cuerpo, con sus garras y con sus testículos que sabe que tienen buen precio y que en la Amazonia boliviana se venden como pan caliente y se cotizan a precio de oro.